Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о 3:2 с «Ак Барсом»: «Бойцы – одержали нелегкую победу. В дерби проявили лучшие качества. Тяжело играть против такой статусной команды, у которой другие задачи»

Олег Леонтьев высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2).

– Бойцы – молодцы, одержали нелегкую победу. В дерби проявили лучшие качества. Игроки блокировали броски, создавали моменты, благодаря чему заслуженно победили.

Хотя и соперник именитый, серьезный. Тяжело играть против такой статусной команды, у которой другие задачи. Спасибо болельщикам, которые поддерживали именно нас. Их было слышно. А так, гонка продолжается, немного отдохнем и будем двигаться дальше.

– Сегодня вы активно начали игру. Не было страха нарваться на контратаку?

– Волков бояться, в лес не ходить. Поэтому чего нам бояться? Несмотря на соперника, мы должны фокусироваться на своей игре и настраиваться на каждый бой.

– Борьба за плей-офф продолжается. Впереди игры с прямыми конкурентами. Как сами оцените шансы на попадание в восьмерку?

– Я не собираюсь загадывать, что будет, то будет. Поэтому мы готовимся планомерно, шаг за шагом. Тяжело сказать, что будет. Но мы приложим максимум усилий и стараний, чтобы сделать нашу цель еще ближе, – сказал главный тренер «Нефтехимика ».