«Нэшвилл» выменял Денисенко у «Вегаса». 24-летний форвард провел 42 матча в АХЛ в этом сезоне
Григорий Денисенко переходит в «Нэшвилл».
Генеральный менеджер «Предаторз» Барри Троц объявил, что клуб приобрел российского нападающего «Вегаса» в обмен на будущие компенсации.
24-летний Денисенко в этом сезоне провел 1 матч за «Вегас» и 42 игры за «Хендерсон Силвер Найтс», набрав 24 очка (10+14) и 36 минут штрафа в АХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Нешвилла»
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