«Нэшвилл» выменял Денисенко у «Вегаса». 24-летний форвард провел 42 матча в АХЛ в этом сезоне

Григорий Денисенко переходит в «Нэшвилл».

Генеральный менеджер «Предаторз» Барри Троц объявил, что клуб приобрел российского нападающего «Вегаса » в обмен на будущие компенсации.

24-летний Денисенко в этом сезоне провел 1 матч за «Вегас» и 42 игры за «Хендерсон Силвер Найтс», набрав 24 очка (10+14) и 36 минут штрафа в АХЛ .