«Северсталь» проведет домашнюю серию. Приходите поддержать команду в трех домашних матчах!

Команду Андрея Козырева ждет домашняя серия из трех матчей.

«Сталевары» сыграют 27 февраля, в 19:00, против «Торпедо». 4 марта, в 19:00, «Северсталь» встретится с ярославским «Локомотивом». А 6 марта, в 19:00, пройдет матч против «Витязя».

Все игры пройдут в «Ледовом дворце».

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