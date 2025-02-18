«Северсталь» проведет домашнюю серию. Приходите поддержать команду в трех домашних матчах!
Команду Андрея Козырева ждет домашняя серия из трех матчей.
«Сталевары» сыграют 27 февраля, в 19:00, против «Торпедо». 4 марта, в 19:00, «Северсталь» встретится с ярославским «Локомотивом». А 6 марта, в 19:00, пройдет матч против «Витязя».
Все игры пройдут в «Ледовом дворце».
Билеты на матчи сможете приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем