«Адмирал» ждет домашняя серия из шести матчей. Поддержите «моряков» на арене!
Команда Леонида Тамбиева сыграет шестиматчевую домашнюю серию.
«Адмирал» сыграет два матча подряд против «Салавата Юлаева»: 28 февраля, в 19:30 по местному времени; 2 марта, в 17:30 по местному времени. Далее «моряки» сыграют дважды подряд против «Нефтехимика»: 4 и 6 марта, обе игры начнутся в 19:30 по местному времени.
11 марта, в 19:30 по местному времени, пройдет матч против «Амура». Завершится домашняя серия игрой против «Барыса», которая пройдет 13 марта, в 19:30 по местному времени.
Все игры пройдут на «Фетисов Арене».
Билеты на матчи можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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