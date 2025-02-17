«Металлург» выиграл 3-й матч подряд. Команда Разина идет 5-й на Востоке

«Металлург» одержал третью подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Барыс » со счетом 3:1 в выездном матче.

Таким образом, «Металлург » набрал 72 очка в 56 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Барыса» шесть поражений подряд. Команда тренера Галыма Мамбеталиева идет последней в КХЛ с 29 баллами в 56 играх.