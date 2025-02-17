«Металлург» выиграл 3-й матч подряд. Команда Разина идет 5-й на Востоке
«Металлург» одержал третью подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Барыс» со счетом 3:1 в выездном матче.
Таким образом, «Металлург» набрал 72 очка в 56 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
У «Барыса» шесть поражений подряд. Команда тренера Галыма Мамбеталиева идет последней в КХЛ с 29 баллами в 56 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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