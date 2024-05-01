«Цюрих» впервые с 2018 года стал чемпионом Швейцарии. Грубец сделал шатаут в 7-м матче финала с «Лозанной»

«Цюрих» впервые с 2018 года стал чемпионом Швейцарии.

В финале клуб обыграл «Лозанну» (4-3, 2:0 в седьмом матче).

Вратарь Шимон Грубец сыграл на ноль, форвард набрал 2 (1+1) очка.

К победе « » привел Марк Кроуфорд, ранее уже выигрывавший титул с клубом в 2014 году.

В составе команды есть известные по выступлениям в КХЛ и НХЛ игроки.

Кроме Грубеца и Ламмикко, это защитники , Скотт Харрингтон, и , нападающие Свен Андригетто, Дерек Грант, Рудолфс Балцерс, Денис Мальгин.