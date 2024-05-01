«Цюрих» впервые с 2018 года стал чемпионом Швейцарии. Грубец сделал шатаут в 7-м матче финала с «Лозанной»
«Цюрих» впервые с 2018 года стал чемпионом Швейцарии.
В финале клуб обыграл «Лозанну» (4-3, 2:0 в седьмом матче).
Вратарь Шимон Грубец сыграл на ноль, форвард Юхо Ламмикко набрал 2 (1+1) очка.
К победе «Цюрих» привел Марк Кроуфорд, ранее уже выигрывавший титул с клубом в 2014 году.
В составе команды есть известные по выступлениям в КХЛ и НХЛ игроки.
Кроме Грубеца и Ламмикко, это защитники Янник Вебер, Скотт Харрингтон, Дин Кукан и Микко Лехтонен, нападающие Свен Андригетто, Дерек Грант, Рудолфс Балцерс, Денис Мальгин.