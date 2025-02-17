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Кирилл Сафронов о Кузнецове: «Евгений – лидер СКА, ему надо набрать форму после травмы. Не думаю, что его посадят в запас»

Кирилл Сафронов оценил результативность Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний форвард пропустил полтора месяца из-за сотрясения мозга. За три матча после возвращения Кузнецов не набрал ни одного очка. Всего в этом сезоне он набрал 33 (10+23) очка в 36 играх. 

– В трех матчах после возвращения Кузнецов не набрал ни одного матча по системе «гол+пас». Что не так с главной звездой СКА?

– У Кузнецова была достаточно тяжелая травма, сотрясение мозга. Трудно сразу оправиться и попасть в игровой ритм. Я смотрел матчи, Евгений старается, создает моменты, но очков пока не набрал.

Думаю, никто не сомневается, что Кузнецов – игрок очень высокого уровня. Он набрал около 30 очков в 30 матчах за СКА. Считаю, что вопрос времени, когда Кузнецов наберет форму и начнет показывать свой уровень.

– Если «сухая» серия Кузнецова продолжится, то Ротенберг может посадить его в запас?

– Не думаю, что она продолжится, также не думаю, что в запас его посадят. Все-таки это игрок и лидер. У каждого бывают какие-то спады и подъемы в ходе сезона. Тем более после травмы надо дать Кузнецову немного времени.

Говорят, что в СКА могут попробовать, чтобы Кузнецов сыграл на фланге. Уверен, что все наладится, и он будет показывать игру высокого уровня.

– Вы упомянули идею с переводом Кузнецова на фланг. Насколько он был бы полезен в таком качестве?

– Я думаю, что он будет полезен в любом качестве. Это как бывший нападающий Сергей Федоров, который даже в обороне играл в «Детройте» и выиграл три Кубка Стэнли. Кузнецов будет полезен СКА.

Просто сейчас не нужно нагнетать. Надо дать немного времени Евгению, чтобы вернуться в строй, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoКирилл Сафронов
logoКХЛ
logoСергей Федоров
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