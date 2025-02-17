Турнир четырех наций. Канада против Финляндии, США сыграют со Швецией

Завершается предварительный этап Турнира четырех наций.

Соревнование сборных, состоящих из игроков НХЛ , проходит в Монреале и Бостоне.

Сборная Канады сыграет с Финляндией. Победа любой из команд в основное время обеспечит ей участие в финале против сборной США.

Американцы встретятся со сборной Швеции .

Турнир четырех наций

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Турнира четырех наций

Статистика Турнира четырех наций