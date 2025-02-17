Соколов набрал 1+1 в матче с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой. У форварда 34 очка в 47 играх за фарм «Юты» в 5-м сезоне в АХЛ
Егор Соколов набрал 1+1 в матче с «Хендерсоном» и стал 1-й звездой.
Форвард «Тусона» отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Хендерсоном» (5:4).
В активе 24-летнего россиянина 34 (16+18) очка в 47 играх за фарм «Юты» в текущем сезоне.
В целом это 5-й сезон нападающего в АХЛ – 287 игр и 214 (92+122) баллов. В НХЛ за это время Соколов провел 13 матчей (все – за «Оттаву»), в которых набрал 2 (1+1) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
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