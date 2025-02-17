Вратарь «Белых Медведиц» Третяк о новой арене в Челябинске: «Конечно, нужна, это хоккейный город. Сейчас вместимость 7500, почему бы не увеличить?»
В воскресенье в Челябинске прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги. Сборная Востока с Третяк в составе уступила команде Запада со счетом 3:5.
– Конечно, эмоции положительные. Все круто, классно. Было много голов, интересный хоккей и интересные конкурсы. Матч звезд ЖХЛ в Челябинске проводится уже второй раз, и все время приходит много народа, потому что это хоккейный город и здесь очень любят хоккей.
– Приятно было увидеть 6000 человек на трибунах?
– Да, много болельщиков собралось, чтобы поболеть за Восток. Трибуны кричали, вели нас. Жаль, что мы не оправдали ожидания. Но главное, что хоккей был красивый. Надеюсь, что все получили удовольствие.
– Сейчас много говорится, что Челябинску нужна новая арена…
– Конечно, нужна. Сейчас 7500, почему бы не увеличить? – сказала Третяк.
Текслер пообещал «Трактору» новый стадион в случае победы в Кубке Гагарина: «Был такой разговор с командой. Город и регион нуждаются в большой арене»
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