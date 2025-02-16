Никитин о 2:3 с «Салаватом»: «Локомотив» начал невнятно, пока соображали, уже гол пропустили. Все, что хочется сказать – все за деньги. Мы медленные? Значит, будем работать»

Игорь Никитин высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

– Вы согласны, что «Салават» в кризисе? Вроде бы по содержанию неплохо, но результаты не всегда хорошие.

– Мы неплохую игру провели против хорошего соперника. Ребята пластались в меньшинстве. Не все так плохо. Дисциплину наладить. Содержание игры, вы сами говорите, хорошее. «Салават» играет здорово, это и турнирная таблица показывает. Есть мастера, которые используют свои моменты.

– Что изменили в игре после первого периода?

– Да просто проснулись. Мы начали невнятно, пока соображали, уже гол пропустили.

– Вам не кажется, что «Локомотив» не всегда успевает за такими быстрыми командами, как «Салават»?

– Мы медленные? Я вас правильно понял? Значит, будем работать.

– Темп бросков был медленный…

– А что такое темп бросков? Мы же не играли в большинстве. Представьте, если бы мы сыграли шесть минут в большинстве, тогда темп бросков был бы выше. Согласны?

– Вам интересно, когда такие встречи называют «Медовое побоище»?

– Мне как тренеру хоть как его называй. Хоккей и есть хоккей, – сказал главный тренер «Локомотива».

Никитин отказался комментировать судейство, чтобы не получить штраф.

– Все, что хочется сказать, – все за деньги. Поэтому буду отвечать на вопросы.

– Но ведь не самые явные моменты были… Зачем, например, Александр Радулов это делал (хоккеист выбросил шайбу на скамейку и получил штраф 2 минуты за задержку игры)?

– Как вам все грамотно разжевать… Работаем над этим. Будем работать, так скажем. Если вы посмотрите, то там судья выезжает с шайбой. Что делают с шайбой, которая улетела (за пределы площадки)? Вы в курсе?

– Так зачем ее выбрасывать?

– Откуда шайба появляется? Посмотрите внимательно, тогда у вас и вопрос отпадет, – заявил Никитин.