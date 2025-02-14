Пашков о Турнире четырех наций без России: «Я НХЛ не смотрю и не комментирую. Мне это неинтересно»

Александр Пашков высказался о Турнире четырех наций без участия России.

– Вызывает ли у вас интерес Турнир четырех наций, который проходит сейчас в США без участия сборной России?

– Нет, я НХЛ не смотрю и не комментирую, я об этом уже говорил, мне это неинтересно, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .