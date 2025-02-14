Пашков о Турнире четырех наций без России: «Я НХЛ не смотрю и не комментирую. Мне это неинтересно»
Александр Пашков высказался о Турнире четырех наций без участия России.
– Вызывает ли у вас интерес Турнир четырех наций, который проходит сейчас в США без участия сборной России?
– Нет, я НХЛ не смотрю и не комментирую, я об этом уже говорил, мне это неинтересно, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем