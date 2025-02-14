Алтыбармакян о необщительных игроках на Матче звезд: «Морозов пижонил, а с Шабановым мы потом спокойно поговорили. Просто он меньше подпускает камеры к себе»
Форвард «Лады» принял участие в мероприятии в качестве журналиста.
– С кем сложнее всего было найти контакт? Допускаю, прозвучат две фамилии.
– Какие?
– Шабанов и Морозов?
– На самом деле, с Шабановым мы потом спокойно поговорили, просто он меньше к себе подпускает камеры. В конце, когда все закончилось, он выдохнул. Морозов что-то пижонил просто.
– Какова ваша позиция насчет общения с прессой: обязательно это должно быть или нет? Болельщики ведь хотят услышать какую-то обратную связь.
– 100%, пресса освещает хоккей. Грубо говоря, продает эту информацию. Когда человек приходит неподготовленный, с пустыми вопросами, а у тебя нет настроения, сложно, конечно. Но вообще надо общаться.
Есть такие уникумы, которые набирают по 50 очков за сезон, зачем трогать тогда, если у него идет? Не надо зацикливаться на одном человеке, в конце сезона он все равно даст комментарий, – сказал Андрей Алтыбармакян.
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