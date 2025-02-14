Алтыбармакян о необщительных игроках на Матче звезд: «Морозов пижонил, а с Шабановым мы потом спокойно поговорили. Просто он меньше подпускает камеры к себе»

Андрей Алтыбармакян рассказал о самых необщительных игроках на Матче звезд КХЛ.

Форвард «Лады » принял участие в мероприятии в качестве журналиста.

– С кем сложнее всего было найти контакт? Допускаю, прозвучат две фамилии.

– Какие?

– Шабанов и Морозов?

– На самом деле, с Шабановым мы потом спокойно поговорили, просто он меньше к себе подпускает камеры. В конце, когда все закончилось, он выдохнул. Морозов что-то пижонил просто.

– Какова ваша позиция насчет общения с прессой: обязательно это должно быть или нет? Болельщики ведь хотят услышать какую-то обратную связь.

– 100%, пресса освещает хоккей. Грубо говоря, продает эту информацию. Когда человек приходит неподготовленный, с пустыми вопросами, а у тебя нет настроения, сложно, конечно. Но вообще надо общаться.

Есть такие уникумы, которые набирают по 50 очков за сезон, зачем трогать тогда, если у него идет? Не надо зацикливаться на одном человеке, в конце сезона он все равно даст комментарий, – сказал Андрей Алтыбармакян .

Алтыбармакян о Губерниеве на Матче звезд: «Он высосал меня энергетически, голова чуть не задымилась. Думал, что могу так, но есть профессионалы с большой буквы»