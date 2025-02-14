Клубы НХЛ интересуются вратарем «Динамо» Моторыгиным («СЭ»)

Клубы НХЛ интересуются вратарем «Динамо» Максимом Моторыгиным.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ряд команд НХЛ проявляют заинтересованность в подписании голкипера московского клуба.

Контракт 22-летнего Максима Моторыгина с «Динамо » рассчитан до 31 мая.

В текущем сезоне он провел 30 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,10.