Клубы НХЛ интересуются вратарем «Динамо» Моторыгиным («СЭ»)
Клубы НХЛ интересуются вратарем «Динамо» Максимом Моторыгиным.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», ряд команд НХЛ проявляют заинтересованность в подписании голкипера московского клуба.
Контракт 22-летнего Максима Моторыгина с «Динамо» рассчитан до 31 мая.
В текущем сезоне он провел 30 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,10.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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