Скворцов не выдвигает обвинений ударившему его мужчине и хочет закончить конфликт. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде (ТАСС)
Роман Скворцов не выдвигает обвинений в адрес ударившего его мужчины.
Комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Позднее подозреваемого задержали.
Отмечается, что пострадавший не желает продолжать конфликт и не выдвигает никаких обвинений.
«Подозреваемый мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде, он не скрывается нигде. Вероятно, что там все примирением сторон завершится», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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