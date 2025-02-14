Скворцов не выдвигает обвинений ударившему его мужчине и хочет закончить конфликт. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде (ТАСС)

Роман Скворцов не выдвигает обвинений в адрес ударившего его мужчины.

Комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .

Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Позднее подозреваемого задержали .

Отмечается, что пострадавший не желает продолжать конфликт и не выдвигает никаких обвинений.

«Подозреваемый мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде, он не скрывается нигде. Вероятно, что там все примирением сторон завершится», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске