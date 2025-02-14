23-летний Болди – самый молодой игрок сборной США с 1991 года с 2 очками в матче международного турнира НХЛ
Мэттью Болди набрал 1+1 в матче с Финляндией на Турнире четырех наций.
Форвард сборной США был признан третьей звездой матча с финнами (6:1).
Представитель «Миннесоты» (23 года 314 дней) стал самым молодым американцем с 2+ очками в матче международного турнира под эгидой НХЛ (Кубок Канады, Кубок мира, Турнир четырех) с 1991 года.
В 1991-м Брайан Лич (23 года 192 дня) набрал 2 (1+1) балла в полуфинале Кубка Канады – тоже против Финляндии.
Также Болди стал самым молодым автором гола сборной США на международных турнирах НХЛ с 1996 года, когда Адам Дэдмарш (21 год 197 дней) отличился в матче финальной серии Кубка мира против сборной Канады.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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