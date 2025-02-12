Константинова о Ротенберге: «С большим удовольствием смотрю отрывки с его пресс-конференций. Это прикольно»

Станислава Константинова оценила пресс-конференции тренера СКА Романа Ротенберга.

«Я обычно с большим удовольствием смотрю какие-то нарезки, отрывки с пресс-конференций Романа Ротенберга . Мне кажется, это прикольно.

Но в профессиональном спорте не хватает какой-то «перчинки», «смешинки» иногда, потому что когда спортсмены выходят давать интервью и говорят: «Спасибо за поддержку, спасибо моим тренерам, родителям, все хорошо, будем работать дальше», – это скучновато.

Но я как спортсменка могу это понять, потому что, когда у меня нет настроения, я довольно часто так отвечаю», – сказала бывшая фигуристка Станислава Константинова.

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