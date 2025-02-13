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Терещенко о СКА: «У ребят высокое исполнительское мастерство, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Нет вратаря, первого номера»

Алексей Терещенко высказался об игре СКА в обороне.

– СКА в очередной раз проиграл московскому «Динамо», допускаете ли, что команда может начать плей-офф на выезде?

– Допускаю, «Динамо» просто не дало им ничего сделать.

– Видите ли хоть какие-то улучшения в игре петербуржцев?

– Пока нет. Нет вратаря, первого номера, там молодые ребята. Каким бы ни был тренер вратарей, здесь нереально что-то сделать.

Понимаете, это такой уровень, СКА является топ-клубом, который ставит максимальные задачи. Да, у ребят высокое исполнительское мастерство, но игра в обороне оставляет желать лучшего, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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