Терещенко о СКА: «У ребят высокое исполнительское мастерство, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Нет вратаря, первого номера»
Алексей Терещенко высказался об игре СКА в обороне.
– СКА в очередной раз проиграл московскому «Динамо», допускаете ли, что команда может начать плей-офф на выезде?
– Допускаю, «Динамо» просто не дало им ничего сделать.
– Видите ли хоть какие-то улучшения в игре петербуржцев?
– Пока нет. Нет вратаря, первого номера, там молодые ребята. Каким бы ни был тренер вратарей, здесь нереально что-то сделать.
Понимаете, это такой уровень, СКА является топ-клубом, который ставит максимальные задачи. Да, у ребят высокое исполнительское мастерство, но игра в обороне оставляет желать лучшего, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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