В честь Кросби переименовали приз лучшему новичку в Юниорской лиге Квебека
Во вторник пресс-служба лиги объявила, что начиная с этого сезона приз лучшему новичку будет носить имя капитана «Питтсбурга».
Кросби выступал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в составе «Римуски». В своем дебютном сезоне-2003/04 он набрал 135 (54+81) очков в 59 матчах и был признан лучшим новичком.
В следующем сезоне он превзошел это достижение, набрав 168 (66+102) очков в 62 матчах, приведя «Римуски» к чемпионству в QMJHL. По итогам обоих сезонов он получил звание самого ценного игрока не только QMJHL, но и всей Канадской хоккейной лиги (CHL), объединяющей также OHL и WHL.
Его успехи в юниорском хоккее сразу же нашли отражение в НХЛ. Будучи первым номером драфта-2005, Кросби дебютировал за «Питтсбург Пингвинз» в 18 лет и в своем первом сезоне набрал 102 (39+63) очка в 81 игре.
«Некоторые из самых ярких воспоминаний о хоккее у меня связаны с выступлениями за «Римуски» в QMJHL. Для меня большая честь, что награду лучшему новичку лиги назвали в мою честь», – сказал Сидни Кросби.
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