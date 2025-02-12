3

В честь Кросби переименовали приз лучшему новичку в Юниорской лиге Квебека

Приз лучшему новичку в Юниорской лиге Квебека назовут в честь Сидни Кросби.

Во вторник пресс-служба лиги объявила, что начиная с этого сезона приз лучшему новичку будет носить имя капитана «Питтсбурга». 

Кросби выступал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в составе «Римуски». В своем дебютном сезоне-2003/04 он набрал 135 (54+81) очков в 59 матчах и был признан лучшим новичком.

В следующем сезоне он превзошел это достижение, набрав 168 (66+102) очков в 62 матчах, приведя «Римуски» к чемпионству в QMJHL. По итогам обоих сезонов он получил звание самого ценного игрока не только QMJHL, но и всей Канадской хоккейной лиги (CHL), объединяющей также OHL и WHL.

Его успехи в юниорском хоккее сразу же нашли отражение в НХЛ. Будучи первым номером драфта-2005, Кросби дебютировал за «Питтсбург Пингвинз» в 18 лет и в своем первом сезоне набрал 102 (39+63) очка в 81 игре.

«Некоторые из самых ярких воспоминаний о хоккее у меня связаны с выступлениями за «Римуски» в QMJHL. Для меня большая честь, что награду лучшему новичку лиги назвали в мою честь», – сказал Сидни Кросби

Кросби сыграет за Канаду против Швеции в первом матче Турнира четырех наций

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Globe and Mail
Римуски
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoюниорская лига Квебека
logoСидни Кросби
Канадская хоккейная лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мойсевич – 7-й в рейтинге лучших проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff, Коннелли – 1-й, Бриссон – 2-й
16 августа 2024, 21:29
28-й номер драфта НХЛ-2024 Гридин не будет играть в NCAA из-за плохих оценок в школе. Россиянин сыграет в QMJHL в следующем сезоне
434 июля 2024, 02:00
Патрик Руа одержал 500-ю победу быстрее всех тренеров в истории QMJHL
21 января 2023, 19:53
Рекомендуем
Главные новости
Ларионов о драке Кульбакова с Мифтаховым: «Вратари иногда делают непредсказуемые вещи. В 1996-м была серьезная потасовка «Детройта» и «Колорадо» – самая грязная в истории НХЛ, наверное»
4сегодня, 21:47
Ротенберг о 13 пропущенных за 3 игры: «Хоккейная карма – это когда надо заслужить удачу. От своих слов не отказываюсь, СКА стремится пропускать 0 и больше забивать. Забросили мы 197 шайб»
11сегодня, 21:32
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
сегодня, 21:30Спецпроект
Депутат Журова о допуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотят видеть русских и потрясающие хоккейные баталии. Но ИИХФ обозначила, что возвращение зависит от СВО»
2сегодня, 21:15
Ротенберг об удалении Кузнецова при игре «6 на 4»: «Мы ввели жесткие штрафы, это подводит команду. За 15 лет работы в СКА не помню такой ситуации, такие вещи расстраивают»
18сегодня, 20:47
Овечкин о Мичкове: «Хотелось бы, чтобы он меньше выпендривался, это может аукнуться. А так отличный парень, все у него получается»
43сегодня, 20:21
Ротенберг о травмах в СКА: «Против нас с большим настроем выходят. Нам нужно быть злее, идти до конца, бить первым, как учила ленинградская улица»
78сегодня, 20:10
Воробьев о 3:1 с «Витязем»: «ЦСКА доминировал два периода. Потом пропустили, начали героически сражаться – как говорится: «Спасай Россию!»
2сегодня, 20:00
Ротенберг про 1:3 от «Динамо»: «На игру СКА повлияла травма Галенюка – сотрясение, несчастный случай. Голы сами себе привезли, удалялись, это надо улучшать, скоро плей-офф»
53сегодня, 19:55
Кудашов после 3:1 со СКА: «О прогнозе Овечкина не задумывался. «Динамо» безразлично, с кем играть в плей-офф – это другое соревнование»
4сегодня, 19:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин про 1:5 от «Торпедо»: «Ак Барс» выпал из ритма, дали ребятам отдохнуть после насыщенного календаря. Семь минут мы неплохо играли, потом не хватило скорости»
сегодня, 21:00
Козлов о 2:4 от «Куньлуня»: «У «Салавата» много потерь, проигранной борьбы – действуя в своей зоне, тратишь больше сил. Соперник наказал нас за ошибки»
2сегодня, 20:34
«Салават» проиграл «Куньлуню», прервав серию из 3 побед подряд. Команда Козлова – 3-я на Востоке
5сегодня, 19:24
Ларионов о 5:1: «Обыграть «Ак Барс» в Казани всегда приятно. «Торпедо» провело один из лучших матчей: быстрое движение, хорошие голы, достойная рабочая этика»
3сегодня, 19:15
«Металлург» продлил контракт с Паливко на 2 года. У защитника 0+7 в 47 матчах при полезности «+7»
3сегодня, 17:33
Зубов про 1:4 от «Сибири»: «Лада» во 2-м периоде хорошо накладывала звенья, соперник отбрасывался, держал жесткий бокс. Но под воротами нам по-другому надо было сыграть»
сегодня, 17:20
Епанчинцев о 4:1 с «Ладой»: «Благодарен ребятам, «Сибирь» не имела права проиграть в день памяти Андрея Тарасенко! Вчера посмотрели фильм – мы мужики, но слезы наворачивались»
сегодня, 16:54
Кузнецов сыграет против «Динамо» сегодня. Форвард СКА пропустил 15 матчей из-за травмы
4сегодня, 15:50Фото
Агент Гальченюка: «Амур» предложил новый контракт еще до Нового года. Мы подпишем, если Алекс сочтет нужным»
сегодня, 15:38
Мерфи набрал 50-е очко в сезоне. Никишин, Дитц, Шарипзянов, Дэллман и Крис Ли набирали 50+ баллов среди защитников
сегодня, 15:28
Рекомендуем