Маккиннон о сборной Канады: «Чувствую себя маленьким ребенком на катке. Если бы я не знал Кросби, то сильно бы испугался быть рядом с ним. Он один из лучших игроков всех времен»
Канадская команда провела тренировку перед стартом Турнира четырех наций. Нэтан Маккиннон работал в одном звене с Сидни Кросби и Марком Стоуном.
«Я чувствую себя маленьким ребенком, пришедшим на каток.
Честно говоря, узнал, что тренируюсь с этими двумя парнями, просто просматривая протокол, чтобы понять, в каком я звене. Это интересно. Выглядит так, будто ты вновь новичок. Все по-новому. Ты не знаешь, на каком ты месте. Впрочем, честно говоря, все равно, на какой ты позиции.
Кросби – один из лучших хоккеистов всех времен и мой хороший друг. Просто находиться рядом с ним для меня не так уж странно. Если бы я его не знал, я бы, наверное, очень сильно испугался.
В своей команде в НХЛ чувствуется большое давление, поскольку ты лидер. В сборной чувствую, что здесь все равны. Каждый является лидером в своей команде. Поэтому когда мы собираемся вместе, это просто снимает напряжение и доставляет массу удовольствия», – сказал Нэтан Маккиннон.
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