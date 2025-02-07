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Дэй из «Трактора» о России: «Никогда не видел столько детей, гуляющих без присмотра во дворах. В Штатах трудно такое представить, здесь все выглядит простым и безопасным»

Логан Дэй рассказал о первых впечатлениях о России.

30-летний американский защитник перешел в «Трактор» по ходу этого сезона. На его счету 0+6 очков в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Некоторые легионеры не хотят кардинально менять свою жизнь в 30 лет. В чем была ваша мотивация приехать в КХЛ в таком возрасте?

– Я всегда играл в АХЛ вместе с россиянами. Так что вариант с КХЛ для меня всегда был где-то на радаре в последние пару лет.

В истории с «Трактором» здорово сложилось, что здесь уже был Зак Фукале, который многое рассказал мне о команде, организации, городе и болельщиках. После разговора с ним понял, что настало время все-таки принять это решение и приехать в Россию.

– В бытовом плане что-то удивило?

– Никогда не видел, чтобы во дворах гуляло столько детей без присмотра родителей. Когда смотрю в окно, постоянно вижу, как внизу бегают около сорока детей разного возраста, и рядом с ними почти нет взрослых. В Штатах такое представить трудно.

В России все выглядит достаточно простым и безопасным. Все люди настроены к тебе очень позитивно. Пока не могу выделить что-то негативное, – сказал защитник «Трактора» Логан Дэй.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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