Тамбиев о 2:5 с «Авангардом»: «Говорили с ребятами про сильные стороны соперника, но не достучались. Три гола с пятака – непозволительно с такой топовой командой»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился победой гостей со счетом 5:2.
«Игра в атаке была на хорошем уровне, 39 бросков нанесли, создали много моментов, но там прилично выступил вратарь «Авангарда». А вот в обороне…
Ребят направляли, говорили про сильные стороны соперника, но не достучались. Три первых гола с пятака – это непозволительно с такой топовой командой.
Были предпосылки к положительному результату, но пропустили ненужный, необязательный четвертый гол в раздевалку. Нелогичный, со вбрасывания.
В третьем периоде ребята старались, но не смогли. Опять же, упирались в Серебрякова», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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