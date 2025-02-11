Тамбиев о 2:5 с «Авангардом»: «Говорили с ребятами про сильные стороны соперника, но не достучались. Три гола с пятака – непозволительно с такой топовой командой»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Авангарда».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился победой гостей со счетом 5:2.

«Игра в атаке была на хорошем уровне, 39 бросков нанесли, создали много моментов, но там прилично выступил вратарь «Авангарда ». А вот в обороне…

Ребят направляли, говорили про сильные стороны соперника, но не достучались. Три первых гола с пятака – это непозволительно с такой топовой командой.

Были предпосылки к положительному результату, но пропустили ненужный, необязательный четвертый гол в раздевалку. Нелогичный, со вбрасывания.

В третьем периоде ребята старались, но не смогли. Опять же, упирались в Серебрякова », – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .

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