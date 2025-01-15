Данил Аймурзин: «Северсталь» можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Они недавно Суперкубок взяли, нам тоже хочется»
Данил Аймурзин сравнил стили игры «Северстали» и «Барселоны».
Каталонский клуб выиграл Суперкубок Испании, в финале одержав победу над мадридским «Реалом» со счетом 5:2.
«Северсталь» на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 55 очков в 45 играх.
«В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Слежу за «Барсой».
Они недавно Суперкубок выиграли. Нам тоже хочется играть и выигрывать», – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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