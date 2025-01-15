Данил Аймурзин: «Северсталь» можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Они недавно Суперкубок взяли, нам тоже хочется»

Данил Аймурзин сравнил стили игры «Северстали» и «Барселоны».

Каталонский клуб выиграл Суперкубок Испании, в финале одержав победу над мадридским «Реалом» со счетом 5:2.

«Северсталь» на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ , набрав 55 очков в 45 играх.

«В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Слежу за «Барсой».

Они недавно Суперкубок выиграли. Нам тоже хочется играть и выигрывать», – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .