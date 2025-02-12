Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в первом матче Турнира четырех наций со Швецией. У него меньше 90% сэйвов в сезоне НХЛ
Джордан Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады.
Вратарь «Сент-Луиса» выйдет в старте «кленовых» на первый матч Турнира четырех наций против Швеции. Его сменщиком будет Эдин Хилл из «Вегаса», а Сэм Монтембо из «Монреаля» останется вне заявки на игру.
«Он очень рад. Этот парень уверен в себе, он хотел занять это место», – сказал главный тренер канадцев Джон Купер.
В текущем сезоне 31-летний Биннингтон провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Блюз» (15 побед, 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,69).
Матч Канада – Швеция пройдет 12 февраля в Монреале (начало по московскому времени – 13 февраля в 04:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем