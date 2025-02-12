Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в первом матче Турнира четырех наций со Швецией. У него меньше 90% сэйвов в сезоне НХЛ

Джордан Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады.

Вратарь «Сент-Луиса » выйдет в старте «кленовых» на первый матч Турнира четырех наций против Швеции . Его сменщиком будет Эдин Хилл из «Вегаса», а Сэм Монтембо из «Монреаля » останется вне заявки на игру.

«Он очень рад. Этот парень уверен в себе, он хотел занять это место», – сказал главный тренер канадцев Джон Купер.

В текущем сезоне 31-летний Биннингтон провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Блюз» (15 побед, 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,69).

Матч Канада – Швеция пройдет 12 февраля в Монреале (начало по московскому времени – 13 февраля в 04:00).