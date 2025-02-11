Гибсон из «Анахайма» доступен для обмена. Вратарь предпочел бы перейти в «Эдмонтон» и хочет быть первым номером

Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон хочет перейти в «Эдмонтон» или «Каролину».

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что 31-летний американский вратарь «Анахайма » может перейти в «Эдмонтон ».

«В течение сезона я слышал, что Гибсон предпочел бы перейти в «Эдмонтон» или «Каролину».

С «Каролиной», как мы уже обсуждали, у него своеобразные отношения – это что-то вроде двух подростков на выпускном, которые украдкой поглядывают друг на друга с разных концов зала, но так и не решаются пригласить друг друга на танец.

Они не могут договориться уже три раза подряд. По слухам, он хочет быть главным вратарем команды [в «Ойлерс»]. И поэтому я не уверен, что связка Гибсон – [Стюарт] Скиннер будет ему по душе», – сказал Фридман.

Гибсон пропустил первые 12 матчей сезона после операции в связи с аппендицитом, затем пропускал несколько игр из-за травм.

В текущем сезоне вратарь провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 10 побед, отбивая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,69.