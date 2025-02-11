В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей

Директор Спортивной школы олимпийского резерва подозревается в получении взятки.

Павел Макаров, директор Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконные манипуляции с документами

В Челябинске задержали племянника легендарного хоккеиста Сергея Макарова.

По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.

Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Следователи провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.