В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшками в размере 200 тысяч рублей
Павел Макаров, директор Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за незаконные манипуляции с документами
В Челябинске задержали племянника легендарного хоккеиста Сергея Макарова.
По данным следствия, 21 мая 2024 года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.
Клюшки подозреваемый реализовал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Следователи провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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