Исхаков о ЦСКА: «Нехорошая тенденция, что играем не очень стабильно. Идем неравномерно. Индивидуальная игра идет то хорошо, то плохо»

Руслан Исхаков считает, что ЦСКА нестабильно играет в сезоне КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева находится на 5-м месте в таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 52 матчах.

– Перед паузой на звездные выходные у ЦСКА была не совсем удачная полоса из поражений. В чем вы видите причину такого выступления команды на этом отрезке?

– Если посмотреть весь наш сезон, мы идем неравномерно: то вверх, то вниз. Нехорошая тенденция, что не очень стабильно играем.

Остается не так уж много игр, уже конец чемпионата, скоро плей-офф. Надеюсь, что мы всей командой сплотимся и будем играть так, как просят нас тренеры и руководство.

– Можно ли такое выступление связать с обновлением почти половины состава команды? Достаточно часто тренерский штаб меняет сочетания, где-то, возможно, сыгранности не хватает.

– Это тоже сыграло свою большую роль, всегда немного легче и приятнее, когда у тебя одни и те же партнеры во время сезона.

Как вы уже отметили, сочетания менялись постоянно. В том числе у игроков индивидуальная игра идет то хорошо, то плохо.

Есть свои сложности, но нам нужно решить их все до начала плей-офф, потому что там уже не будет права на ошибку, – сказал нападающий ЦСКА Руслан Исхаков .