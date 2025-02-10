Исхаков о ЦСКА: «Нехорошая тенденция, что играем не очень стабильно. Идем неравномерно. Индивидуальная игра идет то хорошо, то плохо»
Команда тренера Ильи Воробьева находится на 5-м месте в таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 52 матчах.
– Перед паузой на звездные выходные у ЦСКА была не совсем удачная полоса из поражений. В чем вы видите причину такого выступления команды на этом отрезке?
– Если посмотреть весь наш сезон, мы идем неравномерно: то вверх, то вниз. Нехорошая тенденция, что не очень стабильно играем.
Остается не так уж много игр, уже конец чемпионата, скоро плей-офф. Надеюсь, что мы всей командой сплотимся и будем играть так, как просят нас тренеры и руководство.
– Можно ли такое выступление связать с обновлением почти половины состава команды? Достаточно часто тренерский штаб меняет сочетания, где-то, возможно, сыгранности не хватает.
– Это тоже сыграло свою большую роль, всегда немного легче и приятнее, когда у тебя одни и те же партнеры во время сезона.
Как вы уже отметили, сочетания менялись постоянно. В том числе у игроков индивидуальная игра идет то хорошо, то плохо.
Есть свои сложности, но нам нужно решить их все до начала плей-офф, потому что там уже не будет права на ошибку, – сказал нападающий ЦСКА Руслан Исхаков.
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