Яковлев про отстранение России: «Это абсурд, глупости. Спорт должен быть вне политики»
Егор Яковлев высказался относительно отстранения России от турниров.
«Это абсурд, это глупости – то, что происходит. И спорт однозначно должен быть вне политики.
Очень обидно в первую очередь за молодежь, за молодежные чемпионаты мира. У ребят есть одна, максимум две возможности в карьере попасть на молодежный чемпионат мира. Это одно из важнейших соревнований для хоккеиста. Для них очень обидно.
Все остальные турниры – нужно терпеть, ждать и готовиться к этому.
Все равно, рано или поздно нас допустят, и все будет как раньше – будем участвовать на международной арене», – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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