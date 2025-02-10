Яковлев про отстранение России: «Это абсурд, глупости. Спорт должен быть вне политики»

Егор Яковлев высказался относительно отстранения России от турниров.

«Это абсурд, это глупости – то, что происходит. И спорт однозначно должен быть вне политики.

Очень обидно в первую очередь за молодежь, за молодежные чемпионаты мира. У ребят есть одна, максимум две возможности в карьере попасть на молодежный чемпионат мира. Это одно из важнейших соревнований для хоккеиста. Для них очень обидно.

Все остальные турниры – нужно терпеть, ждать и готовиться к этому.

Все равно, рано или поздно нас допустят, и все будет как раньше – будем участвовать на международной арене», – сказал защитник «Металлурга » Егор Яковлев .