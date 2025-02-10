Конюшков о «Торпедо»: «У нас не ладятся домашние матчи – проигрываем, ведя в 2-3 шайбы. Болельщики тратят деньги, а мы иногда не выдаем лучшую игру»

Богдан Конюшков дал комментарий относительно игры «Торпедо» в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова находится на 8-м месте в таблице Западной конференции.

– Какая цель стоит перед «Торпедо» на оставшуюся часть регулярного чемпионата? Подняться выше в таблице?

– Глобальная задача – подняться выше. Но стараемся смотреть от матча к матчу, потому что таблица может поменяться с каждым днем. Настраиваемся на конкретных соперников.

– Важно будет и улучшить игру команды в домашних матчах?

– Согласен, что домашние матчи у нас не очень ладятся в этом сезоне. Проигрываем, когда ведем в две, в три шайбы.

Это не очень подобающе для нас, потому что болельщики приходят, тратят деньги, а мы иногда не выдаем свою лучшую игру. Поэтому стараемся ее улучшать.

– Можно ожидать рывок в концовке чемпионата?

– Конечно. Никто, может, не ждет, но мы верим в себя.

Все ребята в команде сплоченные и подбадривают друг друга. Нельзя сказать, что у нас разбитый коллектив, – сказал защитник «Торпедо » Богдан Конюшков .