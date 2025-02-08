«Опыт был бы интересный». Шарипзянов о матче чемпионов КХЛ и НХЛ
Дамир Шарипзянов высказался о желании сыграть в матче между чемпионами КХЛ и НХЛ.
– В футболе есть Суперкубок Европы. Может, в хоккее нужно сделать Суперкубок мира, где будут встречаться обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли?
– Да, эту тему уже давно мусолят. Я хотел бы сыграть против лучших игроков мира. Так скажем, сравнить две лиги.
Опыт был бы интересный, – сказал защитник «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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