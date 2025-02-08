«Опыт был бы интересный». Шарипзянов о матче чемпионов КХЛ и НХЛ

Дамир Шарипзянов высказался о желании сыграть в матче между чемпионами КХЛ и НХЛ.

– В футболе есть Суперкубок Европы. Может, в хоккее нужно сделать Суперкубок мира, где будут встречаться обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли?

– Да, эту тему уже давно мусолят. Я хотел бы сыграть против лучших игроков мира. Так скажем, сравнить две лиги.

Опыт был бы интересный, – сказал защитник «Авангарда ».