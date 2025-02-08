Плющев о КХЛ: «Не совсем здорово, когда уже на старте чемпионата понимаем, кто будет бороться в плей-офф. Общий уровень мастерства падает»

Владимир Плющев посетовал на дефицит интриги в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Обе восьмерки сформировались уже с конца сентября. Интрига заключается лишь в том, какие именно места займут команды и на кого попадут в плей-офф. На Западе изменения возможны со второй по восьмую строчки, а на Востоке — с первой по восьмую. Наверное, это не совсем здорово, когда уже на старте регулярного чемпионата мы понимаем, кто будет бороться в плей-офф.

Другое дело, что есть отдельные матчи, которые вызывают интерес и дарят интригу, хотя есть и те, которые не соответствуют этим критериям. Общий уровень мастерства падает, это отмечают все эксперты. В наше время его определяла стабильность, а сейчас все команды два матча выиграют, два проиграют, даже «Локомотив», – сказал бывший тренер сборной России.