Плющев о КХЛ: «Не совсем здорово, когда уже на старте чемпионата понимаем, кто будет бороться в плей-офф. Общий уровень мастерства падает»
Владимир Плющев посетовал на дефицит интриги в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Обе восьмерки сформировались уже с конца сентября. Интрига заключается лишь в том, какие именно места займут команды и на кого попадут в плей-офф. На Западе изменения возможны со второй по восьмую строчки, а на Востоке — с первой по восьмую. Наверное, это не совсем здорово, когда уже на старте регулярного чемпионата мы понимаем, кто будет бороться в плей-офф.
Другое дело, что есть отдельные матчи, которые вызывают интерес и дарят интригу, хотя есть и те, которые не соответствуют этим критериям. Общий уровень мастерства падает, это отмечают все эксперты. В наше время его определяла стабильность, а сейчас все команды два матча выиграют, два проиграют, даже «Локомотив», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем