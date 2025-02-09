Хедман набрал два очка за матч в 179-й раз в НХЛ. Среди европейских защитников больше только у Карлссона и Лидстрема
Виктор Хедман набрал два очка за матч в 179-й раз в НХЛ.
Защитник «Тампы» забил и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2, второй период).
Среди защитников швед расположился на 19-й позиции в истории НХЛ, опередив Сергея Гончара.
Среди европейских защитников Виктор Хедман занимает третью строчку по этому показателю. Больше матчей с минимум двумя баллами провели Эрик Карлссон (207) и Никлас Лидстрем (264).
В этом сезоне Хедман набрал 44 (8+36) очка в 53 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем