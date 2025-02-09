Хедман набрал два очка за матч в 179-й раз в НХЛ. Среди европейских защитников больше только у Карлссона и Лидстрема

Виктор Хедман набрал два очка за матч в 179-й раз в НХЛ.

Защитник «Тампы » забил и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля » (4:2, второй период).

Среди защитников швед расположился на 19-й позиции в истории НХЛ, опередив Сергея Гончара.

Среди европейских защитников Виктор Хедман занимает третью строчку по этому показателю. Больше матчей с минимум двумя баллами провели Эрик Карлссон (207) и Никлас Лидстрем (264).

В этом сезоне Хедман набрал 44 (8+36) очка в 53 матчах чемпионата НХЛ .