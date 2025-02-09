Хэйгл с 2+2, Аллен с шатаутом и О’Райлли с 4 ассистами – звезды дня в НХЛ
Брэндон Хэйгл, Джейк Аллен и Райан О’Райлли – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О’Райлли с ассистентским покером в матче с «Баффало» (6:4).
Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен, засушивший «Монреаль» (4:0) при 34 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл с 4 (2+2) очками в матче с «Детройтом» (6:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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