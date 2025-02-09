Хэйгл с 2+2, Аллен с шатаутом и О’Райлли с 4 ассистами – звезды дня в НХЛ

Брэндон Хэйгл, Джейк Аллен и Райан О’Райлли – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Нэшвилла » Райан О ’Райлли с ассистентским покером в матче с «Баффало» (6:4).

Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси » Джейк Аллен , засушивший «Монреаль» (4:0) при 34 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард «Тампы » Брэндон Хэйгл с 4 (2+2) очками в матче с «Детройтом» (6:3).