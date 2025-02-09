Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Оттавы» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Оттавы» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (5:1).
Победа стала для 36-летнего россиянина 5-й в 6 последних матчах и 23-й в 37 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,66).
За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского 419 побед в 737 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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