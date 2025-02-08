Голдобин о «Спартаке»: «Смотрим намного дальше, чем просто выйти в плей-офф. Строим систему»

Николай Голдобин высказался о «Спартаке».

«Мы нашей тройкой [с Порядиным и Морозовым] проводим неплохой сезон. Понятно, что есть ожидания, люди сравнивают нашу игру с прошлым сезоном, но все то, что мы делали в прошлом сезоне, уже история. Мы играем хорошо. Ближе к плей-офф становится больше ответственности, и мы это понимаем.

Вся команда смотрит намного дальше, чем просто выйти в плей-офф, как это было раньше. Строим систему, настраиваемся и надеемся на то, чтобы не уйти в отпуск раньше», – сказал форвард «Спартака».

«Спартак » после 52 игр Фонбет Чемпионата КХЛ занимает 4-е место в таблице Западной конференции и имеет в активе 68 очков.