Голдобин о «Спартаке»: «Смотрим намного дальше, чем просто выйти в плей-офф. Строим систему»
Николай Голдобин высказался о «Спартаке».
«Мы нашей тройкой [с Порядиным и Морозовым] проводим неплохой сезон. Понятно, что есть ожидания, люди сравнивают нашу игру с прошлым сезоном, но все то, что мы делали в прошлом сезоне, уже история. Мы играем хорошо. Ближе к плей-офф становится больше ответственности, и мы это понимаем.
Вся команда смотрит намного дальше, чем просто выйти в плей-офф, как это было раньше. Строим систему, настраиваемся и надеемся на то, чтобы не уйти в отпуск раньше», – сказал форвард «Спартака».
«Спартак» после 52 игр Фонбет Чемпионата КХЛ занимает 4-е место в таблице Западной конференции и имеет в активе 68 очков.
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