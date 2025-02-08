Шестеркин отбил 23 из 26 бросков «Питтсбурга», поражение – 21-е в сезоне
Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26 в матче с «Питтсбургом» (2:3).
Вратарь «Рейнджерс» потерпел 21-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.
В 39 играх сезона у россиянина 18 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем