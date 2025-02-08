Шестеркин отбил 23 из 26 бросков «Питтсбурга», поражение – 21-е в сезоне

Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26 в матче с «Питтсбургом» (2:3).

Вратарь «Рейнджерс » потерпел 21-е поражение в текущем чемпионате НХЛ .

В 39 играх сезона у россиянина 18 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.