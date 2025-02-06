Шестеркин выиграл впервые за 4 матча – отбил 15 из 17 бросков «Бостона»
Игорь Шестеркин прервал 3-матчевую серию поражений.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 15 из 17 бросков в игре с «Бостоном» (3:2).
Всего в 38 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 18 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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