Шестеркин выиграл впервые за 4 матча – отбил 15 из 17 бросков «Бостона»

Игорь Шестеркин прервал 3-матчевую серию поражений.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 15 из 17 бросков в игре с «Бостоном» (3:2).

Всего в 38 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 18 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,86.