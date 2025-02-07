Владимир Крикунов: «Пресс-конференции Ротенберга – элемент шоу. Хоть одна команда, кроме СКА, собирает по 23 тысячи зрителей? Значит, людям интересна не только игра, но и поведение тренера»

Владимир Крикунов высказался о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

«Пресс-конференции Ротенберга – это элемент шоу. Главное, что это привлекает внимание зрителей.

Хоть одна команда, кроме СКА , собирает у себя на трибунах по 23 тысячи зрителей? Значит, людям интересна не только игра команды, но и поведение ее главного тренера.

Конечно, Санкт-Петербург – большой город, но 23 тысячи – это очень хорошая посещаемость. Людям интересно все, что связано с командой», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.