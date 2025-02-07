Владимир Крикунов: «Пресс-конференции Ротенберга – элемент шоу. Хоть одна команда, кроме СКА, собирает по 23 тысячи зрителей? Значит, людям интересна не только игра, но и поведение тренера»
Владимир Крикунов высказался о пресс-конференциях Романа Ротенберга.
«Пресс-конференции Ротенберга – это элемент шоу. Главное, что это привлекает внимание зрителей.
Хоть одна команда, кроме СКА, собирает у себя на трибунах по 23 тысячи зрителей? Значит, людям интересна не только игра команды, но и поведение ее главного тренера.
Конечно, Санкт-Петербург – большой город, но 23 тысячи – это очень хорошая посещаемость. Людям интересно все, что связано с командой», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем