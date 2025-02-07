«Филадельфия» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 5:17. Команда Тортореллы идет на последнем месте в дивизионе

«Филадельфия» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 5:17.

Сегодня «Флайерс» уступили «Вашингтону » (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Джона Тортореллы набрала 53 очка в 56 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе.

Набравший 53 очка в 55 играх «Питтсбург» стоит выше по дополнительным показателям.