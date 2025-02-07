Барбашев продлил безголевую серию до 15 игр. У него передача, 4 броска в створ, 3 промаха и «+3» за 19:26 с «Нью-Джерси»

Иван Барбашев продлил безголевую серию до 15 матчей.

Форвард «Вегаса » выступил одним из ассистентов при победной шайбе Ши Теодора в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (3:1).

В 45 играх в текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 34 (15+19) очка при полезности «+15». Вернувшись после травмы в январе, он пока не забросил ни одной шайбы.

Сегодня Барбашев (19:26, 3:07 – в большинстве, «+3») отметился 4 бросками в створ и 3 раза промахнулся. Также он сделал 1 перехват и допустил 2 потери.