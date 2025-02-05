Бардаков про 3:8 от «Ак Барса»: «СКА вышел и не знал, что делать на льду. Думали, что на одном коньке проедем, возможно»

Захар Бардаков высказался после поражения от «Ак Барса».

СКА уступил 3:8 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Казалось, что первая шайба Зыкова могла придать определенный импульс команде. Почему это не произошло?

– Да вообще первый период у нас не получился. Вышли и вообще не знали, что делать на льду. Даже описать как‑то тяжело 1:6.

Потом уже собраться было тяжело, ну и соперник хорошо играл в обороне – не дал нам забить еще семь.

– Откуда взялись силы в третьем периоде? Игра пошла по‑другому.

– Да, согласен. Силы взялись оттуда, откуда и должны были.

Проспали первый период и из‑за этого остались накопленные силы, которые мы почему‑то не потратили в самом начале. Пришлось их тратить в третьем периоде, но же было поздно.

Создали моменты, но там уже вратарь на кураже играл, и просто не забили.

– Почему было так много ошибок в первом периоде?

– Думаю, все дело в подготовке, где‑то в личных действиях команды.

У нас была хорошая серия, победили «Спартак», «Динамо». Вышли и, возможно, думали, что на одном коньке проедем, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков .

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