«Вашингтон» набрал очки в 14-м домашнем матче подряд. Это третий результат в истории клуба, рекорд – 17 игр
«Вашингтон» набрал очки в 14-м домашнем матче подряд в НХЛ.
Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Флориду» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Это 14-й подряд домашний матч, в котором «Кэпиталс» набрали очки. На этом отрезке команда выиграла 10 раз в основное время и 4 раза уступила за его пределами.
По длительности это третья серия в истории клуба: 15 матчей в сезоне-2009/10 и 17 матчей в сезоне-2016/17.
На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер «Вашингтона»
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