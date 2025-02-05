«Вашингтон» набрал очки в 14-м домашнем матче подряд. Это третий результат в истории клуба, рекорд – 17 игр

«Вашингтон» набрал очки в 14-м домашнем матче подряд в НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Флориду» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Это 14-й подряд домашний матч, в котором «Кэпиталс» набрали очки. На этом отрезке команда выиграла 10 раз в основное время и 4 раза уступила за его пределами.

По длительности это третья серия в истории клуба: 15 матчей в сезоне-2009/10 и 17 матчей в сезоне-2016/17.

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в таблице Восточной конференции.