Проворов забил и сделал передачу в матче с «Баффало», проведя на льду 28:27. Защитник «Коламбуса» набрал 24 очка в 54 играх сезона

Иван Проворов набрал два очка в матче против «Баффало».

«Коламбус » уступил 2:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов забил и сделал голевую передачу при трех бросках по воротам этом матче.

Россиянин провел на льду 28:27 (1:40 – в большинстве, 1:19 – в меньшинстве). Это наибольшее игровое время в команде в этом матче.

В этом сезоне Иван Проворов набрал 24 (5+19) очков при полезности «плюс 5» в 54 матчах чемпионата.