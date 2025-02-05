Проворов забил и сделал передачу в матче с «Баффало», проведя на льду 28:27. Защитник «Коламбуса» набрал 24 очка в 54 играх сезона
Иван Проворов набрал два очка в матче против «Баффало».
«Коламбус» уступил 2:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов забил и сделал голевую передачу при трех бросках по воротам этом матче.
Россиянин провел на льду 28:27 (1:40 – в большинстве, 1:19 – в меньшинстве). Это наибольшее игровое время в команде в этом матче.
В этом сезоне Иван Проворов набрал 24 (5+19) очков при полезности «плюс 5» в 54 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем