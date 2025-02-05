Макдэвид набрал 3 очка в матче с «Сент-Луисом». У капитана «Эдмонтона» 70 очков в 47 матчах, до Маккиннона – 10 баллов

Коннор Макдэвид набрал три очка в матче против «Сент-Луиса».

Капитан «Эдмонтона » принял участие во всех голах команды в игре регулярного чемпионата НХЛ , в которой «Ойлерс» выиграли 3:2 в овертайме.

Канадский нападающий забил гол, сделал две передачи и был признан первой звездой матча.

Коннор Макдэвид провел на льду 24 минуты и 43 секунды (4:11 – в большинстве).

В этом сезоне форвард набрал 70 (22+48) очков при полезности «плюс 15» в 47 матчах чемпионата. Лидером гонки бомбардиров является Нэтан Маккиннон с 80 баллами в активе.