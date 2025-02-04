Форвард «Айлендерс» Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за повреждения нижней части тела. В этом сезоне он уже пропустил 1,5 месяца из-за другой травмы

Мэтью Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.

Форвард «Айлендерс » получил травму, блокируя бросок в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:2 ОТ).

В текущем сезоне 27-летний канадец провел 30 матчей и набрал 20 (6+14) очков. В конце октября он выбыл с травмой верхней части тела, из-за которой пропустил полтора месяца.

Клуб также сообщил, что защитник Скотт Мэйфилд , тоже получивший травму нижней части тела в игре с «Лайтнинг», вскоре должен вернуться в строй.

Клубу с Лонг-Айленда осталось провести три матча до перерыва на Турнир четырех наций – с «Вегасом» (дома), «Виннипегом» и «Миннесотой» (оба – в гостях).

Команда под руководством Патрика Руа набрала 55 очков в 52 играх и отстает от зоны плей-офф на 4 балла.