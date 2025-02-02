Овечкин о 4:5 с «Виннипегом»: «Вашингтон» будто чего-то боялся в первом периоде. Во втором мы уже немного расслабились, это была игра в стиле плей-офф»

Александр Овечкин поделился мыслями об игре с «Виннипегом» (4:5).

«В первом периоде мы как будто немного боялись чего-то.

Во втором мы уже немного расслабились, больше контролировали шайбу. Это была игра в стиле плей-офф», – сказал нападающий «Вашингтона ».

В 36 играх текущего сезона на счету Овечкина 38 (24+14) очков.