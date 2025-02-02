Арниел о броске Овечкина: «Я уже видел его раньше. Очень быстро, Хеллибак не успел среагировать»
Скотт Арниел высказался о броске Александра Овечкина.
«Вашингтон» уступил «Виннипегу» со счетом 4:5.
Форвард «Кэпиталз» Овечкин в этом матче забросил свой 877-й гол в НХЛ. Скорость его броска составила 88,8 миль в час (142,9 км/ч).
«Этот бросок… Я уже видел его раньше. Это было очень быстро, и, очевидно, Хеллибак не успел среагировать на него», – сказал главный тренер «Виннипега».
Арниэл работал ассистентом тренера в «Вашингтоне» с 2018 по 2022 год.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMNB
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