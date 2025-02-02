Карбери о 4:5 с «Виннипегом»: «Вашингтон» боролся, забил два поздних гола и сравнял счет. Но все равно это был не наш вечер. Мы могли выиграть, сыграй лучше в ряде эпизодов»
Спенсер Карбери высказался о поражении от «Виннипега».
«Вашингтон» уступил «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ (4:5 ОТ).
«Мы боролись, пытались вернуться в игру, забили два поздних гола и сравняли счет. Но все равно это был не наш вечер. Мы совершили слишком много ментальных ошибок. В матче такого уровня, против такой команды, я немного разочарован.
Сравнять счет, забить четыре шайбы такой команде и такому вратарю – в этом есть свои положительные моменты, которые мы вынесем из этой игры. Но, на мой взгляд, в ряде ситуаций мы могли сыграть лучше и выиграть этот матч в основное время, а мы этого не сделали.
И в самом конце – в овертайме мы совершаем глупую ошибку, позволяем Моррисси уйти от нас у борта и забить. Это не характерно на нас», – сказал главный тренер «Вашингтона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Washington Post
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