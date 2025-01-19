«Сан-Хосе» отправил Чернышова в OHL. Экс-форвард «Динамо» не играл в этом сезоне из-за операции на плече
«Сан-Хосе» отправил форварда Игоря Чернышова в OHL.
Об этом сообщает журналист Кертис Пашелка. В августе 2024 года экс-хоккеист «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе». Через несколько недель ему прооперировали плечо в США.
В последние дни Чернышов провел несколько тренировок с фарм-клубом «Шаркс». Ожидается, что он проведет остаток сезона в юниорской лиге Онтарио, где будет выступать за «Сагино».
19-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Кертиса Пашелки
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