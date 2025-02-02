«Виннипег» выиграл 6 матчей подряд и сохранил 1-е место в общей таблице НХЛ – 77 очков в 54 матчах. «Вашингтон» отстает на 2 балла и лидирует по % набранных

«Виннипег» выиграл 6 матчей подряд и сохранил лидерство в общей таблице НХЛ.

«Джетс» обыграли «Вашингтон » (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Скотта Арниела набрала 77 очков в 54 играх и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ .

«Кэпиталс» занимают 2-е место с 75 очками в 52 играх и лидируют в лиге по проценту набранных очков (72,1% против 71,3% у канадского клуба).